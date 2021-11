“Imagina lo que significa para ellas subirse a un escenario y cantar ‘me siento libre’”: Amaya Forch y su emocionante conexión con las obreras de la construcción

La cantante Amaya Forch, conversó en exclusiva con Agricultura acerca de lo que ha sido esta maratón de 33 conciertos que realizó en tan sólo tres semanas.

“Les canto a los trabajadores de la constru, voy a sus lugares de trabajo, hasta me construían escenarios especiales con los materiales de la construcción”, comenzó relatando la artista que se ha ganado el corazón de los obreros y obreras.

Es que la intérprete ha vivido con ellos momentos que van más allá de la música, han compartido historias de vida y de amor, creando una gran conexión.

A través de conciertos románticos en que interpreta boleros y el icónico tema de Paloma San Basilio “Libre”, se ha ganado el cariño de todos, y gracias a ella, porque como bien afirmó en esta entrevista:“Fui de Amaya”. Sin duda, imitar a la cantante española la ha situado en muchos medios y portadas, pero sólo ha sido el trampolín que le ha permitido al fin mostrar al mundo su gran talento.

Obras son amores, y no buenas razones

En cada una de sus presentaciones la artista comparte escenario con algunos trabajadores, según sus propias palabras: “Con los buenos pal canturreo canté canciones de Juan Gabriel”, incluso a veces se sorprendió… “Una soldadora que se subió al escenario a cantar conmigo “Beso a Beso”, era tan apasionada y cantaba tan bien que me quedé una estrofa callada admirándola”.

Al cantar el icónico tema “Libre”, vivió algo muy especial: “Les pedí a a todas las mujeres de la constru que subieran al escenario a hacer presencia femenina conmigo y terminaban cantando y muchas muy emocionados. Algunas lloraron: Imagina lo que significa para ellas subirse a un escenario y cantar me siento libre, me siento mágica”, contó, muy orgullosa.

El recuerdo de los 33

Si duda, la intérprete cerró cada uno de los 33 conciertos con un sello y recuerdo muy personal. “Varios de ellos y ellas se me acercaban al final para que les firmara sus cascos. Y me hablaban de amor, y me daban las gracias por cantarles. Por eso les llené los cascos de corazones. Yo quedo feliz, llenita de amor de poder conectarnos de verdad a través de la música”, expresó muy conmovida la artista.

En el adiós Amaya realiza una hermosa reflexión, les habla del respeto y cariño que hay que sentir por lo que cada uno hace, para hacer la vida más llevadera, lo cual los hace sentir muy felices. Estamos hablando de que quienes realizan un duro trabajo, de personas que suelen utilizar mucho su fuerza física; pero no hay que olvidar que hay una más importante, la fuerza del corazón.