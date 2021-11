“A mí como periodista me irritó mucho”: Juan Cristóbal Guarello acusa corte en entrevista que concedió a Julio César Rodríguez en “Pero con Respeto”

El periodista Juan Cristóbal Guarello quien estuvo de invitado, hace unos días, al programa “Pero con Respeto”, afirmó que su entrevista fue editada.

El comunicador, a través del programa Los Tenores de Radio ADN, emitido este jueves, señaló que en aquella ocasión, durante la conversación, le preguntó al conductor del espacio, Julio César Rodríguez, acerca de su apoyo a la Lista del Pueblo.

Según Juan Cristóbal, el JC le respondió: “Mira, me vinieron a buscar, una gente, y les di apoyo”. Ante lo cual el periodista comentó indignado: “O sea, cualquier gallo que viene de la calle a pedirte un apoyo para una lista, tú se lo das. Discutible”. Además, agregó, que la entrevista fue cortada omitiéndose una parte importante de la conversación.

“Los argumentos de Julio César me parecieron poco claros y difíciles de entender. A mí como periodista me irritó mucho eso… cortaron la entrevista porque no le convenía esa parte. Listo, se acabó”, cerró algo molesto.