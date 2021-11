Daniela Vega regresó a Chile para votar y recibió especial regalo de su padre: “Hoy me sorprende nuevamente”

Daniela Vega informó a sus seguidores que regresó a Chile para participar del nuevo proceso de elecciones presidenciales, las cuales se desarrollan este domingo.

La actriz, quien reside en el extranjero, manifestó la alegría que siente de volver a Chile y mostró parte de su hogar en las historias de su cuenta de Instagram.

Ahí, Daniela confesó que fue recibida con una emotiva sorpresa: Su padre, quien cada semana le envía flores frescas al extranjero, dispuso varios arreglos en todo el hogar que la actriz mantiene en la capital.

“Mi papá todas las semanas, en cualquier lugar del mundo, me hace llegar flores frescas. Hoy me sorprende nuevamente llegando a mi casa en Santiago. Gracias papi. Love you“, escribió Daniela.

