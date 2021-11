Natalia Valdebenito descartó retiro del humor político: “Tengo más razones que nunca para gritar”

La comediante Natalia Valdebenito dijo, a través de su cuenta de Instagram, que “no voy a decir nada más de política. Me retiro de esto en términos creativos, por varias razones y están ahí“.

Además, lanzó un duro descargo en relación con las pasadas Elecciones Generales 2021. “Me retiro, no voy a decir nada más. Voten por el hueón que quieran, pero voten”, dijo.

Debido a esto y al malentendido, la humorista nacional salió a explicar sus dichos, descartando su retiro del humor político.

“De alguna manera quiero explicar si alguien no entendió el chiste“, inició el descargo Valdebenito, agregando que “no hay nada peor que explicar el chiste, pero bueno, tal vez no salió tan bien y ahí yo hago mi autocrítica“.

Luego, continuó expresando que “hay medios que han dicho que me voy a retirar (…) No, no es así“, aclaró.

“Lo único que quiero decir es que tengo más razones que nunca para gritar y que yo no me rindo y espero que ustedes tampoco“, sentenció.

Ve aquí la aclaración de Natalia Valdebenito: