Thiago Cunha cuenta por qué decidió junto a su expareja quedarse con la custodia de su hijo

Cada día nuestra sociedad ha ido evolucionando respecto a la tutela de los hijos, avanzando hacia una responsabilidad compartida. Por eso ahora es más común que hombres se queden con el cuidado de los menores, siempre conversando previamente con sus madres.

Y este es el caso del bailarín brasileño, Thiago Cunha, quien está a cargo del cuidado de su hijo de diez años, Pedro quien aún conserva su nacionalidad brasileña.

Sobre este tema fu consultado en el último capítulo de “Pecados digitales” de Mega en el último capítulo del estelar exhibido por Mega.

“Vino para Chile a los tres años y durante ese tiempo nos separamos un par de veces (con la madre del niño, la bailarina Thati Lira). Y hace dos años atrás decidimos separarnos definitivamente. Y las otras veces, como normal, el Pedro se quedó siempre con su madre”, comenzó explicando.

“Pero esa vez yo sentí que me quería quedar con él. Yo no quería estar lejos de mi hijo. Las otras veces fue algo casi que por inercia y me dolía, pero era normal. Porque es normal dejar al hijo con la mamá”, agregó.

La decisión de quedarse con Pedro

“Pero esa vez dije ‘yo quiero cuidar de Pedro’, porque también yo sentía que ella tenía ganas de trabajar y todo eso, ella es muy así. Y yo le dije ‘deja al Pedro conmigo’. ‘No, yo quiero estar con él’”, sostuvo.

“Y al final conversamos, hablamos con Pedro. Él es muy apegado conmigo, siempre está jugando conmigo, es muy parecido, jugamos Play, salimos siempre. Entonces al final se quedó conmigo, hace dos años, fue antes del estallido, y estamos felices juntitos”, completó el bailarín, que ahora tiene una relación con la bailarina Chantal Gayoso.

Finalmente el brasileño aseguró que el pequeño ve a su madre cada cierto tiempo.