Actriz de Demente se confiesa: “Veo que está actuando Luciano Cruz-Coke y quiero cambiar la tele”

Paulina Moreno, la actriz que interpretó a “Melissa” en la recientemente finalizada teleserie nocturna “Demente” de Mega, comentó sus impresiones por polémico final y habló de sus nuevos proyectos tras su primera teleserie.

“Ahora la gente me conoce más, pero yo vengo trabajando de actriz hace como seis años (…) fue un tremendo desafío, me tiene muy feliz. Pasó de ser un personaje chiquitito a tener mejor recepción entre las personas porque era muy misterioso al principio. Eso generó un efecto que al final mi personaje se fue volviendo más importante. Estoy muy contenta. La gente quedó molesta porque no apareció en el último capítulo. No tenía tantas expectativas”, aseguró en programa Reyes del Drama transmitido en YouTube.

La joven actriz comentó que la última teleserie que vio fue “Machos”, cuando era más pequeña. Sin embargo, también señala que de niña veía Adrenalina.

Pese a lo anterior, confesó que ahora que la repiten en televisión prefiere cambiar la señal ya que se siente incómoda ante la presencia de un actor, quien actualmente se desempeña como un mediático político.

“Veo que está actuando Luciano Cruz-Coke y quiero cambiar la tele. No la podría ver de nuevo, aunque cuando chica me gustó mucho”, aseguró Moreno, sin entregar más detalles.

Finalmente, habló sobre el posible final que pudo tener su personaje, el cual no fue abordado en el último capítulo de la ficción.

“Cuando a mí me preguntan que pasó con Melissa, yo empecé a imaginarme que pasa con esta chica que vivió esta situación tan violenta. Tiene que hacer años de terapia, ella estaba en un adormecimiento emocional. Melissa no era una mujer con privilegios, ni adinerada. En un Chile actual no tiene posibilidad alguna de hacer terapia. El final de Melissa lo deciden ustedes el 19 de diciembre porque es una representación de muchas melissas, flavias, personas que viven situaciones de violencia”, aseguró la actriz.

“Tenemos todes enfermedades a nuestra salud mental y todos tenemos derecho pero no todos el acceso para tratamientos. Hay que decidir el 19 de diciembre si las Melissas podrán terapearse y hacer resiliencia de una situación así“, finalizó.