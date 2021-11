Iván Cabrera enfrentó difícil momento económico: “La poquita plata era para mis hijos, tenía que hacerme arroz con huevo”

Iván Cabrera se refirió al difícil momento económico que enfrentó tras el estallido social, el cual empeoró con la llegada del Covid-19 al país. El modelo y bailarín recordó el complejo periodo en el programa “La Divina Comida” de Chilevisión.

“Estaba viviendo acá en Santiago con full trabajo y nosotros nos vimos afectados mucho antes. Yo el 18 de octubre empiezo a recibir cientos de mensajes que los eventos se habían postergado y yo no lo podía creer”, contó Iván en el espacio.

Posteriormente, el ex chico Yingo recordó que las cosas se complicaron cuando comenzaron los primeros contagios de coronavirus a nivel nacional: “Cuando todo está empezando a ir mejor, llega el bicharraco y no había pega, los ahorros se empiezan a ir y me había separado, así que también tenía que cumplir con una pensión mensual”.

A raíz de lo anterior, Cabrera confesó que todo el dinero que alcanzaba a recaudar era para sus hijos. Lo que quedaba en su bolsillo lo utilizaba para sobrevivir, sin embargo no siempre fue suficiente.

“La poquita plata era para mis hijos y lo digo sin vergüenza, tenía que hacerme arroz con huevo, que por cierto es bastaste rico. Y fue una lección para ser más precavido y tener un colchón un poquito más grande“, reveló.