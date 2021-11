Tenso momento por Paula Daza: Natalia Valdebenito lanzó fuerte insulto a Mario Desbordes y recibió irónica respuesta 

Mario Desbordes, ex ministro y candidato presidencial, protagonizó un tenso momento con la actriz y comediante Natalia Valdebenito. La discusión se desarrolló en Twitter a raíz del apoyo que entregó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, a la campaña de José Antonio Kast.

El simpatizante del candidato del Frente Social Cristiano aplaudió la llegada de Daza al comando de Kast y descartó un supuesto “intervencionismo político”. Desbordes señaló que la autoridad tendría “vacaciones acumuladas de años pero si hubiera pedido feriado la critican porque es remunerado. Si hubiera renunciado, la critican por dejar el ministerio. Si pide permiso sin goce de sueldo la critican igual”, asegurando que “les dolió la llegada de esta gran mujer”.

Las palabras del ex ministro no dejaron indiferente a Valdebenito, quien rápidamente respondió: “Que rasca, don paco. Todo es muy rasca. Duele el país corrupto que hicieron y usted es cómplice de este gobierno violador de DD.HH. No se nos olvida, don paco”.

El comentario de Valdebenito llamó la atención de César Leiva, ex encargado de redes sociales de Contraloría que postuló al Congreso. El profesional pidió que se realizara una crítica más profunda al hecho y a las palabras de Desbordes. “Natalia, ¿por qué no críticas el fondo del argumento de Desbordes? Eso de darle espacios para victimizarse es una mala jugada en estos momentos. Sabe y recontra sabe que lo de Daza es irregular por dónde se le mire. Hoy las formas sí importan”, aseguró.

Al parecer Natalia “reflexionó” y se percató de que las formas importan, sin embargo emitió una inesperada respuesta que molestó al ex ministro.

“Paco culiao lo encuentro mejor pero no sé”, escribió la comediante en su cuenta de Twitter.

Finalmente, un enojado Desbordes respondió a la actriz: “Paaaavre, que pena tu vida, quizás Viña te dejó así, no es tu culpa, busca ayuda, aún es posible. ¡Ten fe!”.

Revisa el tenso momento a continuación: