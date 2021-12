Daniel Valenzuela y Daniela Nicolás aclararon los rumores de romance

Meses atrás comenzó a circular un rumor que vinculaba a Daniela Nicolás y Daniel Valenzuela, ambos panelistas del programa “Más Vivi que Nunca“, donde mostraban un buen trato y amistad.

Esto generó especulaciones de un romance entre ambos, lo que fue desmentido en la oportunidad. No obstante este tema volvió a salir luego de que ambos participaran en “Los 5 Mandamientos“.

“Nos habíamos visto un par de veces antes, pero enganchamos ahora donde la Vivi“, inició señalando Daniela.

Tras esto precisó en que “tuvimos el casting juntos y de ahí nos hicimos amigos, desde el primer día“, lo que fue complementado por Valenzuela: “Como si nos hubiésemos conocido siempre“.

Su cercana amistad

En esta línea la ex Miss Chile señaló que se generó una muy “buena onda” entre ambos: “Nos juntamos afuera, estuve hospitalizada y me fue a ver a la clínica“.

Por otro lado el locutor radial manifestó: “Antes tenía un demonio que habitaba en mí. No concebía la amistad de hombre y mujer y hoy valoro tanto ese tipo de relación, es tan lindo. Además, no me recomiendo a nadie“, descartando además alguna situación amorosa con su colega.

Finalmente el animador Martín Cárcamo buscó indagar en la vida sentimental de cada uno, donde Daniela Nicolás afirmó que se encuentra soltera, “creo que nunca había estado tan soltera en mi vida“.

Valenzuela, en la otra esquina, señaló: “Estoy bien conmigo mismo, nunca me había amado tanto“, afirmando sí que está “encaminando” una relación, de la cual no entregó mayor detalle.