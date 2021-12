“Me drogué, caí en lo más bajo. Ahora sólo quiero ser feliz”: El potente testimonio de Daniel “Ex Huevo” Fuenzalida

El conductor de “Me Late”, Daniel Fuenzalida, hizo arder las redes sociales tras sentida reflexión.

Así es como se puede ver a través de su cuenta de Instagram, en donde escribió: “Siempre es bueno mirar hacia atrás, ver lo que has hecho lo bueno y lo malo, siempre es bueno agradecer, seguir en lo que crees que es lo correcto, aunque no todos piensen lo mismo”, comenzó el relato del comunicador.

Además, agregó: “A veces es bueno meditar, a veces es bueno hacer filtros y ver bien lo que estás viviendo, de pronto las personas cambian, tienen mala memoria y simplemente en la velocidad de la vida nos perdemos, por eso siempre es bueno escuchar, a los que están y a los que no”, comentó con la sabiduría de un hombre que, siendo joven, ha vivido experiencias de vida muy potentes.

Quiero ser Feliz

Luego continuó: “Pero si tengo algo muy claro: que la vida no me ha sido fácil, que me he ganado el lugar gracias a mi trabajo, tengo claro que muy pocas personas me apoyaron en “ese minuto”, ¡pero sin embargo pude!, fueron las palabras del periodista que nos hace recodar la memorable frase “soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie”.

Para finalizar, Daniel “Ex Huevo” Fuenzalida, confesó: “¡Ese pude es la misma fuerza que tengo hoy! Por eso seguiré con el mismo pensamiento, porque así me crié, hijo del rigor y esa fuerza la necesito ahora para el presente y nuevos desafíos. Partí de 0, crecí, me comí el mundo, me drogué, caí en lo más bajo, volví a 0, crecí y estoy de vuelta, pero esta vez ya no me quiero comer el mundo, sólo quiero ser feliz”, cerró el comunicador, con este gran testimonio de vida.

