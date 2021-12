“Eso..La traigo para que me acompañe y sea la señora de”: Cristián de la Fuente salió en defensa de Angélica Castro

“Llegando a Israel. Miss Universo”, escribió Cristián en su cuenta de Instagram, junto a un video. “Hola ¡Shalom! estamos en Israel, la gente nos ha tratado muy bien, aquí estamos en el aeropuerto”, se le escucha decir al actor que va en camino a su próximo desafío: la animación del concurso de belleza.

Todo iba bien, hasta que una usuaria comentó: “Nunca llevas a tu señora, siempre solo y tan simpática Angélica y bella”, palabras que no pasaron desapercibidas por el presentador de televisión.

“Eso… la traigo y deja de hacer su programa en Canal 13 y el programa de radio para que me acompañe y sea ‘la señora de…"”, comenzó el descargo.

“Mejor que sea feliz, se realice en su trabajo, crezca como profesional y haga lo que le apasiona y cuando los dos tengamos vacaciones las tomamos juntos. ¿Es más lógico no?” preguntó el actor.

Pero esto no quedó ahí, sino más bien lo cerró de una manera algo poética.

“El ciprés no crece a la sombra del roble, ni el roble a la sombra del ciprés. No quiero que mi mujer me acompañe, quiero que caminemos juntos cada uno creciendo individualmente”, señaló el intérprete que como broche de oro agregó:

“¡Así es como veo el matrimonio, pero si vas al trabajo con tu pareja, bien por ti!”.

