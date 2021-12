“Ordinaria, fea y…”: Belén Mora fue víctima de fuertes insultos en redes sociales 

Belén Mora fue víctima de fuertes insultos por parte de un hombre, quien le escribió una serie de mensajes privados a su cuenta de Instagram. La actriz y comediante compartió los dichos en sus historias sorprendiendo a sus seguidores.

“Fome y tonta a la vez”, le dijo el internauta identificado como Hernán Navarrete.

Las palabras no dejaron indiferente a Belén, quien respondió: “Don Hernán, los tiempos han cambiado y usted ya no puede andar por la vida tratando de tonta a una mujer. Si me encuentra fome, es válido, ya que es una crítica subjetiva a mi trabajo como comediante, pero tonta es ofensivo”.

Además, la actriz remató señaló -fiel a su estilo-: “Así que hágame el favor y váyase a la súperchu*** con su insulto”.

La discusión no quedó ahí, ya que el internauta arremetió nuevamente contra Belén y le dijo: “Ordinaria, más encima fea y tonta. Te duele la verdad (…) no pierdo tiempo en personas como tú, que no tienen mucha cabeza”.

La frase llamó la atención del Belén, quien señaló irónicamente: “Pero si usted es el que a las 06:41 AM se dedicó a escribirme, don Hermes Erasmo. Yo solo le respondí. Veo que madrugó por las puras entonces”.

Revisa los mensajes a continuación: