Lucila Vit arremetió contra Cecilia Gutiérrez: “¿Quién le da derecho a hablar de mi vida?”

La modelo Lucila Vit arremetió contra la periodista Cecilia Gutiérrez tras ser invitada al programa “La Divina Comida”, tras acusarla de levantar rumores de infidelidad luego de que se revelara su relación con Rafael Olarra.

“Apareció una periodista de apellido Gutiérrez (…) yo le escribí por privado a esta chica, y le digo ‘¿por qué no fuiste a la fuente directa?‘”, relató Lucila en el espacio de Chilevisión.

En esta misma línea, manifestó que “hay niños detrás, el Rafa tiene hijos, hay un tema delicado y no se puede andar hablando por hablar de temas personales, cuando son más encima mentiras“.

“Te digo, si hubiese sido verdad me callo la boca, estábamos pasando un momento súper lindo y arruinarlo así… yo sé que no me debería haber influido, pero muchos se quedaron con eso, cuando es nada que ver”, agregó la comunicadora.

Vit afirmó al respecto que “igual duele y da bronca, porque digo ‘¿quién le da derecho a hablar de mi vida y cosas que son totalmente falsas?’“, cuestionó.

La defensa de Gutiérrez

Ante las palabras de Lucila Vit, la periodista chilena decidió defenderse y lo hizo mediante su cuenta personal de Instagram.

“Jamás dije que ella se metió en una relación“, sostuvo Cecilia. “Eso es falso y el live está guardado. Lo que sí dije y ella se molestó fue que ella era amiga de la Naty Mandiola. Incluso eso, lo aclaré en otro vivo“, agregó.