Los cambios de Rodrigo Díaz para unirse a “Aquí se baila”: “Dejé todo para dedicarme a esto”

Rodrigo Díaz será uno de los integrantes del nuevo programa de Canal 13 “Aquí se baila”, el cual comenzará su emisión en enero en horario prime.

“La verdad es que dije muchas veces que no, fueron como cinco intentos de la producción ya que estaba muy indeciso y muy inseguro. Sinceramente, tenía mucho miedo porque no bailo hace tiempo. Soy bailarín y hago clases de zumba, pero la zumba no es nada complejo, no es profesional, entonces sentía que me faltaba training“, inició explicando el bailarín sobre su participación en el programa.

En la misma línea sostuvo: “Por ser director de una escuela, siento que eso me sitúa en un lugar con más responsabilidad, tengo la vara alta por decirlo de alguna manera y no puedo defraudar. Gané ‘Rojo’ a los 20 años, ‘Fiebre de baile’ a los 30, y ahora tengo 40. Ahora bien, si tú me preguntas por qué entré a la competencia, no te imaginas las ganas que tenía de volver a bailar. La competencia la estoy dejando un poco de lado, más allá de lo que sentí al principio y que me hizo dudar de entrar. En realidad, ahora quiero vivir la experiencia de poder disfrutar cada cosa que estoy haciendo… cada montaje, cada ritmo”.

Rodrigo destaca que “además, siento que cuando entras en una competencia, tienes que estar muy bien como persona, equilibrado en todas las áreas: espiritual y emocional, y yo siento que estoy en una muy buena etapa en mi vida, sin miedo a perder nada ni a lo que diga la gente… estoy liberado de todos esos prejuicios que tenía cuando era más chico. Hoy sólo quiero disfrutar”.

Sin embargo, ¿quiere ganar? Díaz responde que “por supuesto que quiero llegar lejos, pero en ningún concurso en el que he participado el foco ha sido ganar. Siempre ha sido pasarlo chancho con mi bailarina, no pelearnos, no enganchar con mala onda, y esa ha sido la receta de los triunfos que he tenido: simplemente hacer un buen trabajo”.

Acerca de cómo se está preparando para esta nueva gran competencia de baile en televisión, el ex jurado de “Talento chileno” da a conocer que “yo soy bien mateo, dejé todo para dedicarme a esto en un 100%… incluso volviendo a ser alumno nuevamente. Es así como estoy tomando clases de salsa, de flamenco, de jazz y de todo lo necesario para esta competencia. De hecho, me despedí de todos mis alumnos de zumba. Porque yo cuando me involucro con un proyecto, me involucro a mil”.

La preparación de Díaz

En ese sentido, cuenta que “estoy tomando clases con mis profesores, entro con los alumnos de mi escuela a las clases online y estoy con algunos profesores particulares expertos en algunas de las disciplinas para recuperar el training”, añadiendo que “es como volver a los inicios, y eso es lo que me tiene motivado. De verdad que se me aprieta la guata, estoy con cosquillas, y eso no me pasaba desde hace mucho tiempo, lo cual es muy rico”.

El ex ganador de espacios como “Rojo” y “Fiebre de baile” sintetiza que “soy director de una escuela de baile y con este programa apelo a que mis alumnos se sientan orgullosos de lo que están viendo en pantalla a través mío. Además, me encantaría que las personas dijeran “wow, 40 años y todavía nos sigue emocionando, parando los pelos’. Esos son los comentarios que me gustaría escuchar de la gente, que vean que lo que estoy haciendo es con ganas y con pasión, y para eso me estoy preparando fuertemente”.

¿Algún rival al que le tema más? ¿Iván Cabrera, Valentina Roth o “Blanquita Nieves”, por ejemplo? Rodrigo Díaz cierra con que “todos son muy fuertes, pero eso es lo que hace a la competencia tan emocionante y lo que eleva el nivel de los participantes. Creo que es bueno que exista esa presión de que todos son buenos, y aquí hay muy buenos bailarines. Qué rico, de verdad, estar compitiendo con personas que tú admiras. Yo encuentro que está súper difícil y por eso pienso que no hay que concentrarse en ganar, sino en hacer un buen trabajo, que el trabajo hable y el trabajo diga hasta dónde uno va a llegar”.