“No comparte sufrimiento”: Hermana de Jean Philippe criticó a Pamela Díaz por actitud con su familia 

Dominique, hermana del periodista Jean Philippe Cretton, se refirió al silencio de su cuñada, Pamela Díaz, por la pérdida de dos queridas mascotas de su familia. La joven utilizó su cuenta de Instagram para explicar a sus seguidores las razones tras la indiferencia de la modelo ante el mal momento que viven.

Recordemos que la madre y hermana del comunicador extraviaron a sus perritas (Danke y Thiare) hace más de un mes. La situación puso en alerta a la familia Cretton y a sus seguidores, quienes han difundido la información sin descanso en redes sociales con el objetivo de encontrar a sus mascotas.

Pese a lo anterior, quien se ha mantenido en silencio es la polola de Jean Philippe. Según notaron los internautas, la modelo no ha realizado ninguna publicación en sus redes sociales para apoyar a la familia o ayudar en la búsqueda.

Ahora, Dominique decidió referirse al silencio de “La Fiera” y generó polémica con una potente aclaración.

“Mi hermano ya hizo lo suyo, por amor a mis viejitos. Pero Pamela no es animalista, no siente empatía y no comparte sufrimiento y es válido“, señaló la hermana del animador por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

A lo anterior agregó: “Todos preguntan por la no difusión de Pamela Díaz. A quien nace bondad lo hace y punto. Dejen de decir que ella publique porque no lo hará. En estos temas hay empatía, sincronía, amor y ayuda“.

Finalmente, señaló que no culpa a la modelo por su ausencia, sin embargo reconoció que “hubiese sido de gran ayuda” para su familia. “Todos somos distintos”, cerró Dominique.

Revisa las historias a continuación: