Hermana de Jean Philippe-Crettón contra su cuñada: “Pamela no es animalista, no siente empatía”

En todas las familias se cuecen habas, hasta en las de las celebridades.

Y es que ahora, un particular conflicto está viviendo el círculo cercano de Jean Philippe-Crettón, el que parte porque la hermana del conductor de televisión, Dominique, criticó a su cuñada Pamela Díaz, desatando una polémica en redes sociales.

Todo comenzó por la pérdida de dos de los perritos de la familia Crettón, por lo que -como era de esperar- gatilló en una campaña en redes sociales impulsada por Dominique para poder encontrarlos.

Y por supuesto, el otro preocupado, Jean Philippe, fue uno de los primeros en compartir la publicación, pero lo que causó el ruido fue precisamente que su pareja, Pamela Díaz, se ha mantenido el silencio, lo inmediatamente provocó la curiosidad de los cibernautas quienes no dudaron en consultar a la cuña qué pasaba.

“Mi hermano ya hizo lo suyo, por amor a mis viejitos. Pero Pamela no es animalista, no siente empatía y no comparte sufrimiento y es válido”, fue su tajante respuesta.

A esto agregó que “todos preguntan por la no difusión de Pamela Díaz. A quien nace bondad lo hace y punto. Dejen de decir que ella publique porque no lo hará. En estos temas hay empatía, sincronía, amor y ayuda”.