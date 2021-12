“Mi tarotista es la Kenita”: La broma de Pamela Díaz a Jordi Castell

Durante el último capítulo emitido de “Podemos Hablar” se reunieron los rostros históricos de Primer Plano, donde estuvieron presentes Pamela Díaz, Fran García-Huidobro, Carola Julio, Jordi Castell y Juan Pablo Queraltó.

En un momento de la conversación el animador del espacio, Julián Elfenbein, preguntó sobre los conflictos que han tenido con famosos de la televisión. Fue en ese instante en que la Fiera respondió: “Yo me he agarrado con todas”.

Además, agregó: “Pero como no me importaban, y hacía mi pega… Lo que pasa es que cuando una está trabajando, y cuando dije que no me meto ni con los hijos, ni con la familia, ni con nadie, y veo algo que no me parece, lo voy a decir”.

Asimismo, dijo que no era la mejor forma, aclarando que: “Hoy día no podría decir lo mismo. Pero en general yo era deslenguada y la gente me quería. Y mis actos tienen consecuencias y los asumo”, confesó.

Además, aseguró que en general se lleva bien con todos. “De hecho mi tarotista es la Kenita…”, bromeó, instante en que Castell interrumpió: “¿Qué? ¡Me estai…!”

“Sí, es seca…” respondió la modelo, ante lo cual el fotógrafo reaccionó: “No, si todo el mundo dice lo mismo”. Momento en que finalmente Díaz reconoció: “Estoy webi… Pero me llevo bien con ella, después que me llevé tanto tiempo mal”, cerró.