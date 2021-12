¿Se llevan mal? Hermana de Jean Philippe Cretton habló contra Pamela Díaz en las redes sociales

Todo apunta a que Pamela Díaz no tendría una buena relación con la familia de su pareja, el periodista Jean Philippe Cretton. O al menos puntualmente con la hermana del comunicador.

La situación inició por la búsqueda de sus perritos perdidos, motivo por el cual Dominique Cretton pidió ayuda en las redes sociales.

Esto, luego de que las mascotas Danke y Thiare de la familia del conductor desaparecieran hace más de un mes, razón por la que continúan su búsqueda.

Y todos han compartido publicaciones para buscar a las mascotas, menos Pamela Díaz, motivo que generó la polémica a través de las redes.

En este sentido Dominique fue consultada en varias oportunidades de por qué su cuñada no participaba en esta campaña para buscar a las mascotas, duda que respondió sin filtro.

“Gracias a todos, pero basta en confundir. Mi hermano ya hizo lo suyo, por amor a mis viejitos. Pero Pamela no es animalista, no siente empatía y no comparte sufrimiento y es válido“, inició afirmando.

Luego sumó: “Quienes quieran estar de corazón, gracias. Habla bien de ustedes, pero no pidan que tal persona publique, es lucha de familia. Gracias por tanto amor”.

Ante la insistencia de los cibernautas, sumó: “Todos preguntan por la no difusión de Pamela Díaz, a quien nace bondad lo hace y punto. Dejen de decir que ella publique porque no lo hará. En estos temas hay empatía, sincronía, amor y ayuda. Nadie obliga a nadie. Gracias a quienes han estado, los que no los guardamos en familia”.

La versión de Pamela Díaz

Tras esta polémica los periodistas Sergio Rojas y Hugo Valencia de “Qué te lo Digo” se contactaron con Dominique, quien reafirmó sus palabras.

“No es tan extraño que la Pamela no haya compartido la imagen porque el contenido que tiene en sus redes no se relaciona con este tipo de cosas“, sostuvo.

Por otro lado también se contactaron con Pamela Díaz, quien se refirió de manera escueta al tema: “No me interesa el tema“.