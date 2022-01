José Miguel Viñuela agradece su salida de Mega y lanza crítica a la televisión abierta: “No hay espacios para alegrar”

José Miguel Viñuela realizó un balance de lo que fue su año 2021 y agradeció su polémica salida de Mega. El animador compartió su reflexión por medio de su cuenta de Instagram y generó comentarios.

“Fíjate que fue bueno haber terminado una etapa en Mega, porque comenzamos una nueva etapa desde aquí, desde nuestra casa (…) podemos estar con los niños”, señaló Viñuela en “Desde mi cocina con la Nené”, espacio que conduce en la red social mencionada.

“Todas estas cosas son oportunidades para descubrir otras alternativas, otros talentos”, agregó.

Además, el comunicador aprovechó la instancia para realizar una crítica social. Según indicó, lo peor de estos últimos años “es lo enojados y divididos que estamos los chilenos”.

Finalmente, cuestionó la falta de espacios destinados a la entretención en televisión abierta: “Yo no veo programas hoy en día que lo hagan. Los matinales no lo son. No hay espacios esencialmente para alegrar, porque nos falta alegría“, cerró.

Revisa la reflexión a continuación: