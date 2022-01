Rompió el silencio: El denominado “Rey del Oro” desclasificó detalles de sus supuestos negocios con Tonka Tomicic

Un nuevo capítulo del polémico caso de tráfico de joyas y relojes de lujo robados, en el que se ha visto envuelto el matrimonio compuesto por la conductora Tonka Tomicic y su esposo, Marco Antonio López, más conocido como “Parived”, se vivió este lunes en un reportaje emitido por Chilevisión Noticias.

En conversación con dicho espacio, Harold Vilches, denominado como el ‘Rey del oro’, entregó su versión de los hechos, asegurando tener un vínculo comercial con la animadora de Canal 13.

También, Estrella Dinamarca, reconocida joyera del centro de Santiago quiso entregar su testimonio y aseguró haber recibido cheques de Parived y de su esposa, Tonka Tomicic, los que con posterioridad fueron factorizados.

Al ser consultada sobre los documentos que confirmaría su contacto con “Parived”, la joyera confirmó que “si tengo cheques cruzados con él, fue porque yo le cambiaba a él”

“Era como una transacción mediana para que él tuviese efectivo y yo me ganaba un porcentaje. Estaban a nombre de él y de ella (Tonka) (…) yo conversé con él, y me dijo que necesitaba dinero porque era obvio que estaba necesitando más dinero para hacerse un negocio, no sé”, sostuvo.

“¿Cómo llega ella a hacer negocios conmigo? Por Marco Antonio López. El negocio lo hace ella”, argumentó.

“Mi abogado consultó al Ministerio Público, hay alguna investigación, pero de la cual no soy imputado, no soy formalizado, salgo nombrado y mencionado, solo por juntarme con Parived”, complementó.

Además, agregó que “no estoy vinculado a ningún tema de joyas, ni relojes, ningún artículo robado”.

“Lo que sale es una reunión con Parived, en el cual lo estaban investigando, y yo por juntarme con él en el Hotel Sheraton me tomaron una fotografía”, afirmó.

En esa misma línea, comentó que “me muestran que me junto con Parived como si fuera un traficante de joyas robadas, ni siquiera me dedico a eso”.

Respecto a la reunión que habría tenido Harold con López, sostuvo que fue por la venta de un terreno. “Yo incluso lo mandé a tasar, yo tenía el comprador, me iban a comisionar una parte, pero nunca se concretó el negocio”, explicó.

“Finalmente los terrenos no tenían el valor y el comprador tampoco estaba de acuerdo, y no se realizó ninguna compra. Él me preguntó qué productos le podría ofrecer, y me dijo que Tonka quería invertir en monedas de plata y le ofrecí monedas de plata”, puntualizó.

El vínculo de “El rey del oro” con Tonka Tomicic

Sobre su relación específica con Tonka, Vilches señaló que “le facturé unas monedas de plata a Tonka”. Por su parte, la periodista de CHV consultó: “O sea usted se entiende con ella en esta venta”.

“Exacto”, afirmó el denominado ‘Rey del oro’, quien señaló que dichos objetos se los dejó mediante despacho “por medio de transporte”.

Posteriormente, Harold detalló que “ella me entregó unos cheques en forma de pago, como hace un año, los pasé a buscar a su casa”.

“Ella no cubrió esos cheques, yo me hice responsable del pago. Hay uno protestado por forma y otro fondos. Ella no me dio explicación”, acusó.

“En realidad hoy (Tonka Tomicic) está en una situación súper complicada mediáticamente y no creo que esté pendiente de pagarme. Yo le pedí explicaciones a Parived y no se ha hecho cargo de los pagos”, cerró.