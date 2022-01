Daniela Aránguiz reveló sufrir pérdida de embarzo en “El Discípulo del Chef: “Yo no sabía…”

La ex “Mekano” Daniela Aránguiz recientemente dejó sin habla a los presentes en el último capítulo de “El Discípulo del Chef”, luego de que relatara un lamentable momento que vivió junto a su familia.

“Me he sentido muy bien recibida. Me extraña todavía, me siento como extraña, todavía no me acostumbro, es un cambio grande”, fue parte de lo que expresó luego de que la influencer además tomara la decisión de cambiarse de equipo, pasando del verde al azul.

Luego reveló la triste noticia: “Estoy pasando por un tema hormonal un poco difícil. La semana pasada tuve una pérdida, de un embarazo, muy pequeñito, un embarazo muy chico“.

“Eran muchas cosas envueltas, muchas penas envueltas. Yo no sabía de mi embarazo y esta pérdida también me afectó, por eso decidí estar tranquila y creo que mi decisión está súper bien”, sumó luego Aránguiz.

Ante este duro relato Sergi Arola reaccionó y le entregó palabras de apoyo: “Lamento mucho tu pérdida. Simplemente me alegro que reconduzcas la situación. Adelante y vamos allá”.

Aquí puedes revisar el capítulo: