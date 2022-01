“Pensaba hasta aquí nomás llegué”: La reflexión de Hernán Calderón superar el Covid-19 y ser dado de alta

El abogado Hernán Calderón vivió complejos momentos en los últimos tres meses de su vida, luego de estar internado por más de dos meses en la UCI de la Clínica Alemana.

Recordemos que el padre de Kel Calderón fue llevado al recinto tras presentar complicaciones de salud, tras contagiarse de Covid-19, motivo por el cual fue intubado inmediatamente.

Ahora, que ya le dieron el alta, el hombre habló con Las Últimas Noticias, entregando más detalles de esos complejos meses.

“Mis posibilidades de salir de eso eran de un 98% en contra“, afirmó, señalando que el 2% que resultó fue “inesperado”.

Recordemos que cuando ya se recuperaba del Covid-19, Calderón además sufrió de una neumonía y una infección a la sangre, producto de un virus intrahospitalario.

“Pensaba hasta aquí nomás llegué… Pero también le daba vueltas a como me vino esto tan fuerte si tenía las tres dosis“, afirmó.

En esta misma desclasificó: “Miraba a Kel, siempre ahí conmigo, cuidándome, preocupándose de todo”.

Por último, respecto a las secuelas, y una pérdida de 14 kilos de peso, señaló: “Uno se levanta y tienen que ayudarte. A nivel cognitivo se me olvidan algunas cosas y no me acuerdo de nada de lo que pasó desde que me internaron, si no me las cuentan, ni me entero”.

“Es una experiencia que hace que uno se replantee varias cosas en la vida. La velocidad, los afectos, así como también lo trabajólico… Creo que, paulatinamente, me voy a ir retirando a disfrutar la vida. No queda más”, cerró.