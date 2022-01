“¿A qué hora me rio?”: La dura crítica de Paty Maldonado sobre programa de “Paola y Miguelito”

La expanelista Patricia Maldonado una vez más dio que hablar, luego de que analizara la nueva apuesta de Mega, “Paola y Miguelito”, en su programa online de “Las Indomables”.

Fue en este espacio, que comparte con Catalina Pulido, donde se refirió al nuevo programa de entretenimiento que enseña la historia de Paola Troncoso y su hijo “Miguelito” en un departamento, el cual no dejó del todo feliz a Maldonado.

“Lo voy a ver con los mejores ojos porque me encanta la Paola, la Paty Cofré me encanta“, inició señalando Maldonado, explicando que vio el programa con altas expectativas, pero que aún así Miguelito la decepcionó.

Sobre este último expresó: “Es un personaje donde se le está notando el tiempo. Está bien gordito y como es chiquitito notas que ya no se ve tan niño. Antes era un personaje que se veía más niño, hoy ya no se ve niño. Hoy día se ve un hombre, con todo cariño“.

“Es la realidad, entonces… No me hizo reír. Lo esperé así: ‘¡Ahora viene!’. No. Estuve todo el programa diciendo ‘¿A qué hora me rio?’. Algo está ocurriendo con los guiones, chiquillos. Se los digo con cariño, revisen los libretos, revisen los guiones”, cerró Maldonado.