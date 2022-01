Fan se cruzó con Benjamín Vicuña y su reacción se hizo viral: “Y sus ojos a donde miran. No es bolud..”

¿Quién no se ha cruzado en la playa con un famoso? Bueno, esta es la historia de Cinthia, una joven que disfrutaba tranquilamente de un lindo día sol, cuando de repente divisó nada menos que al galán del momento, Benjamín Vicuña.

Ante tamaña sorpresa, la muchacha reaccionó:

“Así como lo ven como me miró, es un amor. Desde que lo miré a ver si era él, me miró y ya tiró sonrisita, cuando le pedí la foto, sonreía y parecía más tímido y nervioso que yo, no sabía ni que decirle, pero no lo puedo creer”, respondió la afortunada, ante una de las preguntas que recibió tras compartir las imágenes con el actor en sus redes sociales (Twitter).

“Claramente voy a presumir estas fotos”, lanzó la fan junto a las postales en donde aparece abrazada y de lo más sonriente junto al “Benja”.

Cabe destacar que, al cabo de unas horas, la publicación se convirtió en viral y la mayoría de los comentarios hacían alusión a la “picardía” de Vicuña.

“Mira cómo te mira, por favor”, “¿te das cuenta que él te mira y vos no?”, “mira los ojos a donde mira. No es boludo Benjamín”, “hazte un test de embazo al toque”, “¡cómo te va a mirar así! ni a la mismísima Pampita”, “Vicuña me llega a mirar así y le doy hasta mi alma”, “, “quédate con quien te mire como Benja Vicuña”, “nadie te pregunta cómo estás después que te mirara así”, fueron parte de los divertidos mensajes que recibió.

