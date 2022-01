Pamela Díaz denuncia estafa sufrida por su asesora del hogar y llama a realizar demanda colectiva 

Pamela Díaz realizó una indignante denuncia por medio de su cuenta de Instagram. Su asesora del Hogar fue estafada por una falsa agencia de viajes.

“En general no soy muy de reclamar en redes sociales, pero cuando algo me parece injusto no me puedo quedar callada. Les cuento que a través de Miyas Travels mi nani y su familia fue estafada“, partió relatando La Fiera en una de sus historias en su cuenta de Instagram.

“Con sus ahorros de todo el tiempo que ha trabajado se quería ir de vacaciones y la estafaron, no existe Miyas Travels. Seguramente a mucha gente más (le pasó”, agregó la modelo.

Además, la modelo indicó que la periodista Alejandra Valle también fue estafada por la falsa agencia.

“Hablé con Ale Valle, que le pasó lo mismo a su familia. Unámonos, tenemos que hacer una demanda colectiva, esto no puede quedar así”, agregó Pamela.

Para finalizar la modelo comprometió su ayuda en las acciones legales pertinentes que deseen llevar a cabo todos los afectados, apoyo al que se sumó la periodista mencionada.