Alison Mandel y Pedro Ruminot narran complejo momento que vivieron en la espera de su hijo

La comediante Alison Mandel fue una de las invitadas en el capítulo emitido el domingo de “Socios de la Parrilla”, donde su pareja, Pedro Ruminot es uno de sus conductores.

Y en uno de los tantos temas que tocaron, hablaron sobre la maternidad, a raíz de su libro “Manual de primerizas” junto a Chiqui Aguayo, quien también fue invitada al espacio, la pareja narró un complejo momento que vivió mientras esperaban la llegada de su hijo Baltazar.

“Yo me mandé el show”, dijo Mandel quien dio a luz en marzo de 2020 revelando que casi experimentó un fatal resultado en el parto debido a una placenta oclusiva.

“Yo sabía que algo no andaba bien con el embarazo porque, primero, nos costó mucho quedar embarazados, y después porque el Baltazar nunca se movió porque había una placenta previa, y nos dijeron que iba a ser una cesárea cuando tenía como 4 meses de embarazo. Y uno cacha su cuerpo, entonces un día dije ‘Le voy a dejar una carta al Pedro porque siento que me voy a morir’. Y después en el parto me pegué el show”, detalló.

“En un momento la Alison me tomó la mano y me dijo ‘Me estoy muriendo, cuida al Balti’. Y tuve que salir y entraron enfermeras, la doctora, sonaban cosas”, recordó Ruminot.

“Nosotros hicimos a Balti in vitro, pero ambos somos fértiles de todas maneras. Y en una de esas ella puede quedar embarazada, y no puede volver a quedar embarazada porque volvemos al parto y es muy probable que vuelva a tener inercia uterina”, agregó el comediante, añadiendo que se hizo la vasectomía.