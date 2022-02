Mariela Sotomayor sobre su salida de “Zona de Estrellas”: “Que hagan de un día para otro como que no existí es lo más feo”

Hace unos días, nos enteramos que la periodista Mariela Sotomayor fue despedida del programa “Zona de Estrellas”, donde era panelista.

“Fue algo que nunca esperé, desde que me sumé al equipo pude ver en términos de rating el aporte de mi trabajo, hecho que me hicieron ver los directivos del programa”, señaló la profesional, agregando que “creo que logramos crear una dinámica entretenida, fresca y real y que la gente logró conectarse con esa energía”.

Respecto a si tiene alguna noción sobre a qué se debe esta decisión, Mariela manifestó que “yo creo que mi salida se debe a un tema puntual, que tuvo que ver con un episodio vivido la semana pasada y en el cual en estos momentos prefiero no ahondar, porque significó para mí una gran decepción“.

“No poder despedirme al aire y que hagan de un día para otro como que no existí ahí, creo que es lo más feo”, puntualizó.

Sin embargo, la denominada “Lengua del pueblo” aseguró que prefiere ver el lado positivo. “Trato de no enfocarme en eso, ya que el momento laboral por el cual estoy pasando es algo de lo que no puedo quejarme y eso es gracias a que hace mucho tiempo me di cuenta de las grandes herramientas que poseo para desenvolverme en otros ámbitos de las comunicaciones”.

“Con mi agencia de comunicaciones estamos viviendo un momento de máxima creatividad, trabajo y buenos frutos, así que mi vida sigue igual de ocupada que antes”.

“Imagínate que hace tres semanas lanzamos “Cosas de mujeres” en Radio Agricultura y ese es un proyecto que me tiene feliz, no sólo por los resultados, si no por la llegada que ha tenido con el público, así que tengo mil cosas en las que enfocarme”

“Cosas de Mujeres” va los sábados a las 19:00 hrs por radio agricultura y online a través de www.agricultura.cl

La Agencia de Comunicaciones

Sabemos que desde hace tiempo te dedicas a la comunicación estratégica, cuéntanos de que se trata

Soy directora de mi agencia de comunicaciones “Lengua” a quien bauticé con ese nombre por mi apodo ” la lengua del pueblo” y por ser la lengua nuestra principal herramienta de comunicación

Hacemos contenido audiovisual y gráfico para redes sociales de pequeñas y grandes empresas, mi trabajo en los medios de comunicación me ha dado una visión 360 de como promocionar una marca o una persona en diferentes plataformas

¿Cómo te puede contactar alguien que está interesado en hacer crecer su empresa?

Me contactan a través de diferentes redes, pero la principal es mi correo

agencia.marielasotomayor@gmail.com

¿Es muy costoso?

Entregamos un servicio integral que se adecúa a las necesidades de los clientes, diferentes alternativas, en donde yo pongo mi sello personal y mi gran capital de contactos a servicio de quienes nos contratan, tenemos un equipo grande de profesionales