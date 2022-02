Cecilia Gutiérrez por supuestos “videos íntimos” que involucran a Iván Cabrera y Gala Caldirola: “Ese material existe y yo lo tengo”

La periodista Cecilia Gutiérrez se refirió al material íntimo mencionado por Antonella Muñoz, ex pareja de Iván Cabrera, que involucran al bailarín y a Gala Caldirola. “Ese material existe y yo lo tengo”, aseguró la periodista sobre el caso.

Recordemos que Antonella es la ex pareja del bailarín que lo acusó de maltrato y violación. En la denuncia estaba involucrada Gala Caldirola, quien en ese momento tenía una relación amorosa con “El Potro”. Según indicó la mujer, Iván le habría enviado “videos íntimos” de la ex chica reality.

Posteriormente, por medio de sus redes sociales Antonella señaló que todo lo mencionado en conversación con Cecilia Gutiérrez fue mentira y pidió disculpas públicas.

Ahora, Gutierrez se refirió a la polémica y al supuesto material mencionada por Antonella, el cual tendría en su poder. Según indicó, contactó a Gala para conversar y mostrar los registros, sin embargo recibió una respuesta negativa: “Conversé con ella porque me parecía relevante que ella supiera el material que yo tenía. No voy a detallar qué material tengo porque obviamente pertenece a la intimidad de otras personas, no mía”, afirmó la periodista en conversación con Duplos.cl.

“Pero sí, Antonella me mandó un material que ella tenía, un material que yo lo compartí con Gala. Se lo dije a ella, lo dije en un programa y lo vuelvo a decir, si hay una autodenuncia e Iván me lo pide yo lo voy a compartir, si ese material puede ayudar a esclarecer el caso, yo lo voy a facilitar”, explicó.

Sobre Gala, indicó: “Ella tomó la decisión que le pareció más pertinente que es no hacer nada por tranquilidad. Ella misma dijo que por salud mental prefería no hablar del tema, que prefería dejarlo pasar y me parece que en esto todas las decisiones son súper personales y cada uno puede hacer lo que quiera y uno no puede juzgarlo”.

Pese a lo anterior, finalizó señalando: “Ese material existe y yo lo tengo”.