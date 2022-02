J Balvin revela con dramática imagen que su madre ingresó a UCI por Covid-19: “La vida es una constante incertidumbre”

J Balvin enfrenta un delicado momento familia. El popular cantante colombiano reveló a sus seguidores que su madre, Alba Mery Balvin, tuvo graves complicaciones derivadas del Covid-19 que enfrentó en diciembre, por lo cual debió ser internada.

En medio de su dolor, el intérprete decidió publicar una conmovedora fotografía en su cuenta de Instagram donde se puede ver a su padre, José Álvaro Osorio, despidiéndose de su esposa que es ingresada a la UCI de una clínica en Medellín. En la imagen se puede ver a la progenitora utilizando una mascarilla de oxígeno.

“Esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo amar al otro y no cómo destruir. El tiempo, que es sagrado, utilízalo en construir y tener tu mente en paz, porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo porque busco cómo ser mejor y no dañarme en los demás”, escribió el cantante en la publicación.

Para finalizar, J Balvin realizó un potente llamado: “No pierdan su tiempo con odio, que por aquí no es y tampoco el camino. Madre, tú me enseñaste a no tener miedo al miedo. Pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz”.

