Faloon Larraguibel escribió sensible reflexión para celebrar su cumpleaños: “La vida no es fácil y te ha tocado sufrir”

Faloon Larraguibel compartió una sensible reflexión en su cuenta de Instagram por motivo de su cumpleaños N°33 y generó comentarios entre sus seguidores.

Junto a la publicación de una fotografía donde posa en traje de baño, luciendo un veraniego gorro y una gran sonrisa, la ex chica Yingo escribió: “Feliz cumpleaños para mi 💝 Felicidades para ti Faloon no solo porque es tu cumpleaños, si no por el mujeron maravilloso en el que te has convertido”.

A lo anterior, agregó: “Siéntete orgullosa de lo que has logrado y por lo que sigues luchando, la vida no es fácil, nadie dijo que lo era, y te ha tocado sufrir, pero ahí sigues de pie y con ganas de comerte el mundo, ¡Dale! ¡Sigue! ¡Tú eres capaz de eso y más!”.

Finalmente, la modelo expresó: “Amo lo que soy, amo ser simplemente yo”.

La publicación no dejó indiferentes a los internautas, quienes reaccionaron con miles de Me Gusta y múltiples comentarios donde le desean lo mejor en esta nueva etapa.

Revisa la publicación de Faloon a continuación: