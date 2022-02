Martín Cárcamo habló del regreso de “De tú a tú” con su segunda temporada: reveló invitados internacionales

“De tú a tú”, espacio de conversación en profundidad a cargo de Martín Cárcamo, fue uno de los programas más exitosos y alabados del 2021 en la televisión chilena, y este 2022 prepara el gran estreno de su segunda temporada. Todo esto se concretará el domingo 6 de marzo después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.

Martín Cárcamo adelanta cómo se vendrá este ciclo y destaca que “esta es una temporada que avanza en el concepto de adentrarse aún más en la intimidad de la figura a la que entrevistamos, al mismo tiempo que mantiene el corazón del proyecto, que es tener una conversación profunda y, al mismo tiempo, entretenida. Pero, además, va a tener una imagen increíble y vamos a poder viajar al extranjero para hablar con nuestros protagonistas, junto con que vamos a conocer la realidad más íntima de ellos, porque me voy a vincular también en conversaciones con su entorno”.

Acerca de tener invitados extranjeros, que serán, por ejemplo, de la talla de José Luis “El Puma” Rodríguez y Luis Fonsi, el conductor de “De tú a tú” señala que “el agregado internacional es un aliciente para seguir sorprendiendo. Nos vamos a encontrar tanto con figuras internacionales tremendamente exitosas que aceptaron abrirnos las puertas de sus casas, en un gran esfuerzo de producción, como con figuras nacionales. Y esa mezcla le va a dar mucho valor al programa, porque uno se va a dar cuenta de que, por mucho que sean culturas distintas y estrellas exitosas, hay muchos temas que son transversales a cualquier persona, como los temas con los hijos o con la pareja, donde cada uno lidia a su propia manera.

Respecto a las expectativas que tiene para este nuevo ciclo, el líder de “De tú a tú” manifiesta que “esperamos que sea un excelente programa y que se note que sigue creciendo porque hay un esfuerzo por tener nuevos protagonistas y conocer nuevas historias”, agregando que “la imagen del programa es extraordinaria visualmente, con un tipo de cámaras que se acercan mucho más al cine… y lo que espero es que el público lo reciba de la misma manera que la primera temporada y como una evolución dentro de la misma lógica en términos audiovisuales y valorando los nuevos personajes que vamos a entrevistar”.

El éxito de “De tú a tú”.

Según el animador, las razones del éxito del espacio, radican en que “creo que no es un programa pretencioso, además que las conversaciones que se dan son muy reales y con una atmósfera muy especial. El hecho de que lo estrenamos en pandemia hizo aflorar un sentimiento que todos teníamos muy oprimido y que en el día a día no nos dejaba sentir, y con eso las personas valoramos otra forma de ver la vida ahora. Y eso ‘De tú a tú’ lo tiene, porque lo que pasa en el programa, pasa en las casas… y eso genera identificación. Es un programa que no busca degradar al invitado, sino mostrar las cosas relevantes, ya sean luminosas o duras, pero siempre desde un lugar amable”.

Finalmente, en relación a lo que significa que el espacio vuelva y vaya por un nuevo ciclo, Martín Cárcamo confidencia que “para mí es una emoción muy grande, y también un espaldarazo en términos de que siento que es un proyecto que logró un vínculo emocional muy grande con el público, y eso merece mucho respeto. Creo que la gente quiere el programa, y eso hay que cuidarlo como un tesoro”, añadiendo que “para mí también es muy importante porque permite conversar temas que me interesan y que pueden interesarle al público, además de que me permite crecer como comunicador, estando en otro tipo de conversación, y eso poder hacerlo en la televisión abierta pienso que es un privilegio”.

En ese sentido, el animador sintetiza que “es un programa que aporta no sólo en el momento en que uno lo ve, sino también en la conversación posterior, abre otras aristas en las familias y en las amistades. Más allá de la sintonía, que le fue muy bien, creo que este programa tiene otras características que lo hacen especial, y que está fuera de las fronteras típicas de la televisión”.

