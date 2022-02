Yuhui Lee sorprendió a Karen Bejarano tras revelar uno de sus antiguos trabajos: “Igual vendía mucho”

Yuhui Lee sorprendió a Karen Bejarano con una inesperada confesión en el programa “El Discípulo del Chef” de Chilevisión. El momento se vivió en el capítulo emitido durante la jornada del viernes y generó comentarios entre los televidentes.

En el espacio, la ex chica Mekano y el cocinero tuvieron el desafío de crear un postre. Mientras lo preparaban Karen le dijo a su compañero: “Tienes que vender tu postre ¿Cómo se llama tu tarta?”.

Lo anterior fue respondido por Yuhui: “Chiquillos, chiquillas, vean todas las tartas, las mejores… barato, barato a mil pesos”, dijo. Posteriormente subió el precio del producto a dos mil pesos y lo volvió a bajar, sin embargo esta vez a $1.800.

Posteriormente, el participante reveló que tiene experiencia en este tipo de ventas ya que hace algunos años trabajó en una feria libre.

“Antes yo vendía en la feria. Pero no gritaba… no calladito, pero no hablaba. Igual vendía mucho“, explicó Lee, sorprendiendo a Karen, a sus compañeros y a los televidentes.