Leo Méndez Jr. enfrenta grave enfermedad de ser querido: “Los tratamientos son demasiado caros para mi situación”

Leo Méndez Jr. informó a sus seguidores que está enfrentando un difícil momento personal, por lo cual decidió alejarse momentáneamente de sus redes sociales.

El problema tiene relación con su perro Aquiles, a quien considera un hijo. Según indicó Leo en su cuenta de Instagram, su pequeño compañero fue diagnosticado con cáncer al corazón.

“Necesita someterse a varios exámenes/tratamientos que son demasiado caros para mi situación financiera”, confesó Leo, quien se mostró “increíblemente triste por esta situación”.

“He tenido 11 años mágicos con mi mejor amigo. Mi perro es como mi hijo y no queremos que esto termine así”, agregó.

Posteriormente, en una historia, Leo dedicó un potente mensaje a Aquiles: “Derrotaremos el cáncer juntos, estoy y estaré a tu lado todo el rato, en todo momento, siempre”, señaló.

Finalmente, en otra publicación, el influencer indicó que se alejará por un tiempo indefinido de las redes sociales. Al parecer, la decisión la habría adoptado por la falta de apoyo de sus amigos en este difícil momento.

“No tengo energías ni ánimos para estar aquí viendo historias de esas personas, porque no me interesan ya. Dejaré de seguir como a la mitad”, expresó.

“A los demás, les agradezco un millón a cada uno de ustedes (saben quiénes son) por sus mensajes de apoyo. Los quiero y aprecio mucho, yo nunca olvido, así que en un futuro ahí estaré también para lo que sea”, complementó Leo.

“En un futuro, cuando vuelva a las redes sociales, haré el trámite de dejar de seguir a los que ya no me interesan. Gente falsa que están donde calienta el sol, me dan asco. Por ahora es un hasta pronto, chao Instagram”, cerró el influencer.