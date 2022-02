Lola Melnick se refirió a conflicto entre Rusia y Ucrania: “Si pasa a mayores no habrá un lugar en el mundo donde exista paz”

Lola Melnick se refirió al conflicto que actualmente enfrentan Rusia y Ucrania. Además, la bailarina y modelo entregó un perfil de los mandatarios de ambas naciones.

Es necesario destacar que Melkick nació en territorio ucraniano durante la época de la Unión Soviética. A raíz de lo anterior, señaló en conversación con Meganoticias: “Cuando la gente me empieza a preguntar de qué lado estoy… estoy del lado de la paz, ¿Cómo voy a estar de un lado o del otro? Son mis dos países”.

Luego, la bailarina se refirió al actual presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: “Es un exactor, excomediante, director de televisión, productor, talentosísimo. Las mejores producciones de los últimos tiempos de Ucrania han sido de él”.

Posteriormente, señaló que “Putin es completamente otra cosa. Es un hombre que, con artimañas y juegos políticos, logró mantenerse en el poder 20 años. Es un tipo ex KGB, extremadamente preparado militarmente. Él es gestor político y militar, y no sé si Zelenski tiene tanta preparación“.

“Cuando veo a Putin tan decidido, tan agresivo y tan fuerte, yo me asusto y me preocupo, porque él no está dando un paso si no calculó 100 para más adelante. Él es estratega y tiene cartas en la manga y está seguro del poder que tiene”, agregó.

Además, la modelo entregó un desolador pronóstico: “Él está seguro de los fuertes aliados que tiene, que me atrevo a decir que es China. Y ustedes ya pensaron qué es lo que pasará si esto no para ahora, si no hay negociación, si esto pasa a mayores y China se levanta junto con Rusia, no va a haber un lugar en el mundo donde haya paz“.

“Todavía tenemos una pequeña chance”

Luego, Melnick se refirió al origen del conflicto: “Ucrania es un país territorialmente menor, con un ingreso anual menor que Rusia. Rusia tiene un ingreso anual mucho mayor y que tiene tendencia de crecimiento, sin contar que es una de las dos potencias mundiales bélicas”.

“Mi pregunta es… ¿Con qué dinero Ucrania está financiando esta guerra hace ocho años? ¿Quién está inyectando este dinero? ¿Será Zelenski o algún grupo de los empresarios ucranianos? (…) Ambos países se están manipulando. Se entiende que Rusia no quiera que Ucrania integre la OTAN, porque es una frontera derecha, donde los misiles que Ucrania probablemente va a instalar en una cierta posición… un misil de estos puede llegar a Moscú en menos de tres minutos”, complementó.

Lola también se refirió al creciente sentimiento de nacionalismo que se vive en Ucrania: “Si yo hablo ruso en Ucrania, es probable que vaya a ser agredida. Si yo voy a Rusia y hablo ucraniano, esto no me va a pasar. Hay una rabia fomentada”, señaló.

Finalmente, sobre una posible negociación para frenar el conflicto, la modelo manifestó: “Todavía tenemos una pequeña chance (…). Hay países de afuera que les favorece que esta guerra no pare. Y la solución es negociación, acuerdo, ambos países tienen que ceder y los terceros tienen que dejar de involucrarse”.