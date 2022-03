Revelan planes personales de Mauricio Isla: Ya superó totalmente a Gala Caldirola

Si hay una pareja que desde que terminó pero sigue manteniendo la esperanza entre sus fans de una reconciliación, sin duda es la compuesta por el futbolista Mauricio Isla y la modelo Gala Caldirola.

A mediados del año pasado, anunciaron su quiebre, y hasta ahora, la opción de un “remember” está cada vez más lejana.

Ambos tuvieron nuevas relación, Gala por su parte inició una relación, corta pero intensa con Iván Cabrera, la que acabó luego de las graves acusaciones que realizó su expareja en su contra, quien posteriormente se retractó, pero eso no fue suficiente para ganarse el perdón de la influencer española.

Y el selccionado nacional, se encuentra feliz junto a la bailarina brasileña, Thati Lira quiene ya han pensando en llevar el romance al siguiente nivel. Así lo relató al menos, Luis Sandoval este miércoles en el programa “Me Late”.

“Me dicen y me confirman que Mauricio Isla estaría en planes de irse a vivir junto a Thati Lira que es su actual pareja. No hay planes de matrimonio, sin embargo me dicen que está tan enamorado de Thati Lira que no hay posibilidades de un regreso -con Caldirola-”, afirmó el periodista del espacio de TV+.

“No hay posibilidades por parte de Mauricio porque está tan enganchado de esta chiquilla que ya no ve a Gala como su amor”, agregó.