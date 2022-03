Valentina Roth confirma su salida de “Aquí se baila”

Se rumoreó, se desmintió, se habló de nuevo, pero ahora finalmente la misma bailarina Valentina Roth confirmó que abandonará la competencia de “Aquí se Baila”, producto de una dolorosa lesión en una de sus rodillas.

Recordemos que hace días atrás ya se hablaba del tema, luego de que se afirmara que supuestamente había sufrido un accidente en el estelar de Canal 13, lo que ella desmintió rápidamente, aclarando que sufría de una fractura de menisco en su rodilla izquierda hace varios años y que se sometería a un examen para analizar su estado.

Días después, la influencer afirmó que se realizó una resonancia donde le informaron que debe operarse de la lesión, lo que ponía en duda su continuidad en el programa, pero ella afirmó que continuaría de igual forma en la competencia, pese al dolor.

Pero lamentablemente no pudo seguir sosteniendo esa situación.“Hoy es mi último ensayo, me tengo que operar sí o sí, ya no puedo quitarle el potito a la jeringa”, señaló en sus historias de Instagram durante la tarde del sábado.

“Es el próximo viernes, pero tengo que confirmar todavía. La recuperación son dos o tres meses, donde tengo que ir al kinesiólogo todos los días”, detalló Valentina, refiriéndose a la fecha en que entraría a pabellón, asegurando que cumplirá todas las terapias para poder recuperarse.

“Quién sabe si más adelante habrá otra temporada. Si quieren contar con mi presencia, yo feliz… Intenté volver, pero me dolía mucho. Me voy a ir súper digna eso sí, voy a hacer un baile antes de irme”, agregó, confirmando así su salida.