Raquel Argandoña se refirió a supuesta fuerte discusión en restaurante con Félix Ureta

Raquel Argandoña aclaró los rumores sobre un supuesto quiebre con su novio, el empresario Félix Ureta. La comunicadora se refirió sobre el tema en el programa Zona de Estrellas, donde se desempeña como panelista.

Fue Luis Sandoval, panelista de MeLate, quien reveló que la pareja habían tenido una fuerte discusión en un restaurante. El profesional señaló que el motivo del tenso momento fueron celos y que ambos terminaron su relación tras el incidente.

Lo anterior fue consultado a Argandoña en el espacio televisivo donde actualmente trabaja. La comunicadora señaló: ” Cumplimos 2 años y 7 meses esta semana. Estamos súper bien. Con lo que cuido mi imagen, ¿Crees que voy a ponerme a pelear en un restorán? Peleamos como cualquier pareja, pero en la casa”.

Junto con lo anterior, Raquel entregó íntimos detalles de su relación: “Siempre se debe tener la llama encendida. Una si se deja estar, el mercado está complicado. Hay que renovarse, yo por ejemplo le hago producciones, y él me baila“.

“La primera performance que le hice fue vestida de policía, me veía espectacular. Después me puse la vestimenta de una escort, me quedó fantástico”, agregó.

“Pensamos que no íbamos a durar ni una semana, porque somos muy distintos. Igual por la diferencia de edad, pero no ha sido un tema para nada, todo lo contrario. Estamos expuestos a que la gente comente, pero lo importante es lo que sentimos y estamos increíble. Nos hemos llevado súper bien”, finalizó Raquel.