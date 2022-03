Pamela Díaz comunicó que tomó radical decisión: “No creo que vuelva…”

La animadora Pamela Díaz es una activa usuaria de Instagram, plataforma donde frecuentemente comparte su día a día, así como otras actividades que realiza.

En este sentido, les comunicó a sus seguidores una importante decisión: dejó de fumar. “Les cuento que deje de fumar, llevó dos días y no creo que vuelva más porque tengo mucha actividad física“, relató, señalando que se quedaba sin aire.

“Estoy aquí en la terraza y me dan ganas de fumarme un cigarro, pero no puedo, he madurado“, afirmó la animadora.

La publicación recibió positivos comentarios, donde la motivaron a continuar con este cambio en su vida. “Bacán Pame, es asquerosito el cigarro” y “Grande negra, lo vas a lograr“, fueron algunos de los mensajes.

Aquí puedes revisar la publicación: