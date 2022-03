Flor de Rap reveló que fue víctima de abuso sexual a los 9 años: “No le contaba nada a mi mamá, no quería que me retara”

Ángela Lucero Areyte, conocida popularmente como “Flor de Rap”, habló sobre la cruda infancia que vivió en Antofagasta, la cual estuvo marcada por violencia intrafamiliar y abuso sexual. La cantante chilena reveló los difíciles momentos que enfrentó en el programa La Divina Comida de Chilevisión.

“Yo nací en Santiago, mi mamá arrancó de mi papá legítimo, él la golpeaba, era muy atrevido, y en Arica se puso a trabajar y en ese trayecto apareció mi papito, mi papito Iván, mi gran amor. Empezaron a tener onda, que sé yo, y como yo era chiquitita, yo a los dos años lo reconocía como mi padre“, contó la intérprete en el espacio.

Flor de Rap señaló que sentía cariño por su padrastro, sin embargo el hombre tenía serios problemas mentales: “Un día nos llevó (a ella y a sus hermanos) a La Portada (Antofagasta, donde residía). Estábamos en la orilla, en el auto, y él llama a mi mamá por teléfono y le dice: ‘Estoy aquí con los niños en La Portada y así como estamos vestidos nos tienes que enterrar’. Después nos fuimos a la casa como si nada”, contó.

Posteriormente, señaló que el hombre amenazaba a su madre con un explosivo que guardaba en un botiquín, el cual terminó por lesionar a su hermano.

“Mi hermano chico estaba jugando con el botiquín, lo abre y le reventó el explosivo. Hasta el día de hoy está lleno de esquirlas, tiene todo el cuerpo marcado. De ahí mi papá desapareció porque lo andaba buscando la policía. Mi mamá no lo quería perdonar“, reveló la cantante.

Finalmente, recordó entre lágrimas el oscuro momento en que su padrastro decidió quitarse la vida: “Un día mi papá se quemó afuera de la casa, miro por la ventana y veo la explosión. Los vecinos llegaron ayudarlo a tirarle tierra, yo me acuerdo a mi papá peladito y no podíamos creerlo. Se echó bencina encima y se quemó”.

“No quería que mi mamá me retará”

Además, en el espacio la cantante reveló que fue víctima de abuso sexual desde los 9 años por parte de su tío (hermano de su madre).

“Había llegado el hermano de mi mamá, Sebastián, a vivir a la casa también, después resulta que este señor empezó a propasarse conmigo“, señaló.

“Entonces empezó a pasarse películas, tenía 9, 10, 11 años, y yo como niña igual. Te juro que hasta siento que me enamoré del hueón”, agregó.

Finalmente, la intérprete de música urbana detalló cómo el sujeto la manipulaba: “Era chica y sentía que lo necesitaba, y yo misma iba a meterme a su pieza, no le contaba nada a mi mamá, no quería que mi mamá me retará, me pegará o qué sé yo”,