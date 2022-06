Polémica causó la Corte Suprema luego de que ordenara la “inmediata libertad” de Nicolás López, y revocar la prisión preventiva contra el cineasta, la cual cumplió por solo 11 días.

Esta situación se dio luego de que la abogada del artista presentó un recurso de amparo, a pesar de que fue sentenciado a una condena de cinco años y un día por dos delitos de abuso sexual.

Quien se refirió a esta situación fue la abogada Helhue Sukni, quien compartió su postura frente a la decisión que tomó la Corte Suprema.

“Así tiene que ser”

“Los tribunales de primera instancia, ya sean los juzgados de garantía o los tribunales oral en lo penal, dictan una sentencia, esa es apelable. En el tribunal se puede recurrir a la nulidad, que hay plazo de 10 días de corrido, y el tribunal oral en lo penal se pueden recurrir a apelación que son cinco días“, partió explicando.

Luego continuó: “El tema es que su abogada presentó un amparo ante la Suprema y esta revocó la resolución del tribunal de abajo y ordenó la inmediata libertad del sentenciado. Yo aplaudo porque así tiene que ser, mientras no se encuentre firme y escritoriada una resolución, la persona no se puede ir presa“.

Por último, expresó: “También lo voy a utilizar, mientras no se encuentre firme y escritoriada una sentencia a mis cabros no me los dejan presos, si una persona ha sido declarada ilegal su detención tampoco puede quedar preso”.

