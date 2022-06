Una vez más regresó a la palestra la modelo española Gala Caldirola, luego de que aseguraran que el amor una vez más está en su vida.

Esto, luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez fuera consultada sobre el tema, donde aseguraron que Caldirola estaría saliendo con el futbolista argentino-chileno, Juan Pablo Gómez.

«Ese dato me llegó hoy día… sobre este romance. Le pregunté a la Gala directamente, primera fuente… No me lo negó”, afirmó la panelista de «Zona de Estrellas» sobre el supuesto vínculo que existiría entre la española y el jugador de Curicó Unido.

En la misma línea expresó: «Si me dijo que no había contado nada porque no tiene nada nuevo que contar respecto a eso«.

Aquí puedes ver algunas publicaciones del futbolista: