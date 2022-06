¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando vemos una película o serie nos gustaría poder conocer los lugares donde fueron grabados? Sin duda, las grandes producciones cinematográficas nos motivan a armar maletas e ir tras cada icónico rincón que fue el escenario de nuestra serie o filme favorito.

En esta ocasión, Viajes Falabella presenta su versión de “Circuitos de Película” para que puedas conocer los países donde se han grabado algunas producciones de los últimos años.

Madrid es una ciudad perfecta para la grabación de series y películas. Su hermosa arquitectura tradicional, sus pintorescos rincones y los monumentos históricos se prestan para ambientar grandes producciones. Una de ellas, y de las más populares, es “La Casa de Papel” de Netflix.

El mayor atraco de la historia, como lo denominan en la serie, se desarrolla en la Fábrica de Moneda y Timbre. Sin embargo, el rodaje no se realizó en la verdadera locación, sino en el Consejo Superior de Administración, ubicado en el barrio de Salamanca de Madrid.

¿Recuerdas la escena donde llueven miles de euros? Esto fue grabado en la Plaza de Callao, uno de los lugares más céntricos de Madrid, donde se encuentra la Gran Vía y la Puerta del Sol. La tercera, cuarta y quinta temporada tratan sobre un nuevo atraco: el Banco de España. Por motivos de seguridad, el escenario para esta locación fue el Ministerio de Fomento en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Si deseas recorrer estos espacios, tomarte fotografías y recordar las escenas de esta serie de acción, Viajes Falabella ofrece el “Circuito de Barcelona a Madrid”, que consiste en un tour de 5 días por $589.000 por persona. Si gustas visitar otras ciudades aledañas como Córdoba o Sevilla también está otra alternativa por $599.000.

“El turismo de películas se ha puesto de moda en los últimos años y son cada vez más los amantes de la cinematografía que se suman a viajar por el mundo conociendo los lugares donde se filmaron sus producciones favoritas. Por ello, nos aventuramos a entregar una propuesta diferente, llamativa e innovadora para que los fans puedan disfrutar de estos panoramas y vivir esta experiencia”, sostuvo Pedro Escobedo, gerente de marketing y alianzas de Viajes Falabella.

La serie dramática de Netflix, “Bridgerton”, ha sido aclamada por su ambientación y vestimenta que nos remonta al siglo XIX. La casa familiar de los Bridgerton se grabó en la villa de arquitectura georgiana Ranger’s House, en Greenwich, un vecindario de la zona sureste de Londres. Este lugar alberga una exposición de más de 700 obras de arte y puede visitarse siempre y cuando no se estén realizando rodajes. Los grandiosos y elegantes bailes que vemos a lo largo de la primera y la segunda serie fueron grabados en Stowe Park, Buckinghamshire.

A su vez, Bath, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es uno de los escenarios principales de la serie. Situada a unos 90 minutos de Londres, concentra el mayor número de localizaciones. Si gustas visitar cada uno de estos sitios, está el “Circuito Inglaterra Clásica”.

En este tour, donde también podrás visitar locaciones donde se grabó “Harry Potter” y “The Crown”, consiste en 9 días de viaje para conocer Londres, Cambridge, York, Barnard Castle, Distrito de Lagos, Liverpool, Chesterliverpool, Stratford Upon Avon, Bourton on the water, Bristol, Bath, Winchester, Southampton, Arundel y Brighton. El valor por persona ronda los $1.520.000.

Otra de las populares series que llamó la atención de la audiencia por su locación es “Emily in París”. ¿Te gustaría tomarte un café en uno de esos lugares tan pintorescos como muestra la serie? ¿O ir de fiesta a los mismos lugares que Emily? En el distrito 5 de la capital francesa se ubica el restaurante Terra Nera que ganó mucha popularidad desde que se estrenó la serie, por lo que, si tienes pensado ir, lo mejor será reservar con anticipación.

Al igual que Emily, la actriz principal de la serie, podrás disfrutar del “Circuito Fantasía de Europa” y visitar no solo Francia, sino también España, Italia y Suiza durante 16 días por $1.380.000 por persona. Esto incluye alojamiento, traslados, visitas locales, seguro turístico, bolso de viaje, guía acompañante y desayunos diarios tipo buffet.

No podemos dejar de lado “Vikingos”, la gran serie de drama histórico que se grabó casi por completo en el condado de Wicklow en Irlanda. El paisaje mágico del valle de Glendalough te remonta inmediatamente a las historias de la Edad Media. Los bosques de esta región tienen un aspecto casi virgen, por lo que fueron muy útiles para retratar la naturaleza salvaje de aquellos tiempos. El “Circuito Vikingos” invita a recorrer durante 6 días los principales lugares turísticos del país por $990.000 por persona.

“Invitamos a todos los viajeros a visitar nuestra página web o consultar con los asesores de viajes sobre esta serie de Circuitos imperdibles y a costos totalmente asequibles. La intención de estos tours es que los visitantes se dediquen exclusivamente a disfrutar de su viaje, mientras que nuestros expertos se encargan de todos los detalles”, concluyó Escobedo.