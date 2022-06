Hace solo unas semanas hablábamos de que se cumplieron 30 años desde que Cecilia Bolocco ganó el certamen de belleza de Miss Universo. Un hito histórico para nuestro país que no se ha vuelto a vivir, pero que este año podríamos volver a ver.

Esto, porque la chilena, Renée Tastets, está preparándose con todo para representar a Chile en una nueva versión del concurso de belleza.

Con solo 23 años, la recién egresada de Ingeniería Comercial de la Universidad del Desarrollo, representa la comuna de La Reina en este certamen y en exclusiva conversó con Sillón Vip para contarnos detalles de su preparación para lograr obtener la anhelada corona.

¿Por qué decidiste postularte al miss universo?

Decidí postular a Miss Universo por varias razones. La primera, porque post- pandemia me prometí a mí misma que iba a aprovechar todas las oportunidades que se me presentaran, ya que el encierro me hizo reflexionar sobre lo importante que es disfrutar cada momento y aprender de nuevas experiencias.

También porque creo que es una buena plataforma para poder visibilizar ciertas problemáticas que están sucediendo hoy en día y por último, porque puede abrir nuevas puertas en el ámbito más profesional.

¿Cuál es tu principal motivación?

Lo que más motiva es que este medio me permite poder entregar una mayor visibilidad de diferentes causas sociales con las cuales me identifico, entre ellas los derechos de los animales y el empoderamiento femenino.

¿Quienes te están ayudando en este proceso?

Cuento con un gran equipo que me está apoyando un montón en este proceso, el cual se conforma de: mi director Felipe Perez, diseñador Lennin Villarroel, fotógrafo Arquímedes Godoy y maquilladora Francisca Bravo.

¿Como ves que está la competencia?

Se ve una competencia fuerte y de candidatas bien preparadas, que se nota que se han esforzado mucho para lograr un excelente rendimiento en el certamen. Aún no he tenido la oportunidad de conocerlas a todas, pero al menos en las redes sociales se puede ver el tiempo que le han dedicado a esto.

¿Dinos porqué crees que deberías ganar y representar a Chile?

Porque creo ser una digna representante de la mujer chilena en este certamen de belleza internacional. Esto, debido a que podré ser una imagen para muchas mujeres que han sufrido alguna vez o sufren problemas de inseguridad y autoestima. Digo imagen, porque a lo largo de mi vida he pasado por muchas dificultades, y una de ellas es el tema de la inseguridad en uno mismo. Ha sido un largo proceso de tratamiento y crecimiento personal para poder llegar donde estoy ahora, por lo que sería un gran desafío

El concurso cuenta con 16 candidatas confirmadas y se realizará en el hotel Santa Cruz de Colchagua. El 24 de junio se desarrollará la preliminar y el 25 la final.