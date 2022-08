Comparte

La actriz Javiera Contador defendió a su colega Álvaro Rudolphy, quien hizo pública su postura por el Rechazo.

Recordar que a través de una carta firmada por políticos, científicos y otros personajes, el actor se cuadró con esta opción en vísperas al Plebiscito de Salida.

Por ello, la comediante indicó en Síganme Los Buenos que "me parece que esta situación de aniquilar a otro ser humano porque piensa distinto a ti… como que no soy muy amiga de las cancelaciones”.

"Mi convicción es que si queremos que las cosas cambien hay que votar por el Apruebo, pero puedo escuchar, estoy dispuesta a eso, aunque no va a cambiar mi opinión", afirmó.

Finalmente, Contador agregó que "me tiene un poco cansada esta cosa de que nadie puede decir nada porque te hacen pebre. No estoy con la opción de Álvaro, pero bueno, es su opción, no me parece tampoco que hay que funarlo".