Comparte

Esta jornada se realizó un concierto en homenaje al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, quien falleció en marzo previo a un show en Bogotá, Colombia.

Previo a iniciar la presentación, su amigo y líder la banda, Dave Grohl, se emocionó en un discurso en que recordó al músico que murió a los 50 años.

"Señoras y señores, esta noche nos hemos reunido aquí para celebrar la vida, la música y el amor de nuestro querido amigo, nuestro compañero de banda, nuestro hermano Taylor Hawkins", mencionó el vocalista de 53 años.

🎙 "Esta noche estamos aquí reunidos para celebrar la vida, la música y el amor de nuestro querido amigo, compañero de banda y hermano, Taylor Hawkins".



FOO FIGHTERS abre #taylorhawkinstribute pic.twitter.com/bqRE2omF1R — Pogopedia (@Pogopedia) September 3, 2022

El maratónico recital hecho en Wembley, Inglaterra, congregó a cerca de 90 mil personas y a diversos artistas que no quisieron restarse de la ocasión.

Uno de ellos fue el guitarrista de Queen, Brian May, quien interpretó la icónica canción "Love of my Life", lo que hizo emocionar a los fanáticos presentes en la catedral.

Pero además de él, estuvieron el vocalista de ACDC, Brian Johnson; el baterista de Metallica, Lars Ulrich, el ex miembro de Oasis, Liam Gallagher; el baterista de Blink 182, Travis Barker, entre otros.

Incluso, el icónico Paul McCartney no quedó al margen del homenaje y cantó "Helter Skelter", mostrando su calidad intacta con sus 80 años.

Recordar que Hawkins falleció una semana después de dar un show de alto nivel en Lollapalooza Chile 2022, lo que impactó al mundo de la música.

Repasa el concierto homenaje a Taylor Hawkins