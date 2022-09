Comparte

La actriz Sigrid Alegría compartió un llamativo mensaje a través de sus redes sociales, donde apuntó de manera directa a una de sus exparejas.

Esto, luego de que la intérprete expuso un texto que le envió Juan Andrés Ossandón, quien fue su esposo y es el padre de dos de sus hijos, exponiendo así la difícil relación que mantendría.

"Hola, te escribo para informar que estoy en Ciudad de México hasta el jueves. Entonces este día miércoles, y en forma excepcional, la abuela Gaby los pasará a buscar al colegio y los llevará a su clase de tenis, para luego ir a dejarlos a casa de tu papá (Alrededor de las 7PM)", inicia el texto que compartió Sigrid Alegría.

Luego continuó: "El día viernes los paso a buscar yo al colegio a las 13:30, como siempre, retomando la rutina normal".

La situación molestó a la actriz, quien en la misma publicación, sumó: "Él me informa que soy su niñera, en tiempo que el Juzgado de Familia decidió darle darles a los niños con él. Pero él no puede ni se encarga. Solo me informa".

Aquí puedes ver la historia que compartió: