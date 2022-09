Comparte

Complejo es el momento que se vivió en la última transmisión de "Las Indomables", luego de que Paty Maldonado detuvo a su colega Catalina Pulido, luego de que esta última lanzara una broma sobre Raquel Argandoña.

La situación inició cuando comentaban una fotografía de hace 30 años, donde relató que solo se ha sometido a una cirugía estética, debido a que le dan miedo.

En esta línea, relató que una de sus amigas tenía todo el rostro morado por una inyección, debido a que se sometió a un procedimiento estético para disminuir las arrugas.

"Después me metes en el manso forro…"

"Tú no tienes sentido del dolor, hue…, ¿a mí, una inyección aquí? ¡No, ándate a la chucha!", afirmó.

Frente a esto, Catalina Pulido consultó: "¿Esa amiga es Raquel Argandoña?", mientras soltaba unas risas.

Esta situación generó una dura respuesta de Maldonado: "No, no. No ves que te pones a hablar hue… y después me metes en el manso forro, hue…".

Por último, expresó: "¡No! ¿O tú crees que la única amiga que tengo es la Raquel Argandoña? ¿Es la única amiga que tengo en el mundo?".

