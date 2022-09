Comparte

El pasado domingo la actriz y comunicadora Francisca García-Huidobro conversó con Martín Cárcamo en el programa "De Tú a Tú", donde abordó el complejo estado de salud que enfrentó el 2019, cuando sufrió una falla multisistémica que casi le quitó la vida.

La ex "Primer Plano" señaló que, en primera instancia, pensó que se trataba de rotavirus, pero con el pasar de los días su condición de salud no mejoró, por lo que optó por ir a la clínica, donde se mantuvo hospitalizada por un mes.

"Lo último que recuerdo es que (el médico) entra y dice que no puedo ir a ninguna parte y que me tengo que quedar en la clínica. Yo desperté en la UTI, una semana después, y había dos personas, un y una psiquiatra", inició comentando.

"Me ofrecieron la comunión"

Luego señaló que incluso "me ofrecieron la comunión y la rechacé. Una muere con las botas puestas. Si te ofrecen la comunión, que es como se le dice ahora a la extremaunción, es que te estás muriendo".

Respecto a la enfermedad que sufrió, Fran García-Huidobro lo atribuyó a su poco preparado estado físico y nutricional.

"Colapsaron todos mis órganos, soy una persona que se alimenta muy mal, no hago deportes, tomaba mucho trago en esa época, tomaba más que lo que comía", explicó.

En la misma línea, expresó: "El trago es social, entretenido. En cambio, comer para mí es como ducharme".

"Él fue una salvación"

Respecto a su recuperación, a una persona que la ayudó a superar la difícil situación, apuntó a su hijo Joaquín.

"No sé lo que dirá mi doctor. Yo creo que me salvó Joaquín, porque no lo dejaron entrar a verme, por razones obvias, tenía 13 o 14 años, y hubo un día que él entró y me dio la mano", afirmó, sosteniendo que "para mí, él fue una salvación".

Finalmente narró: "Mis órganos empezaron a funcionar. Yo tenía una anemia muy grave, que no tenía ninguna explicación, y por eso se demoraron en darme el alta, porque pensaban que podía tener leucemia".