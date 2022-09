Comparte

Natalia Valdebenito se pronunció tras los dichos de Rodrigo Sepúlveda, los cuales causaron controversia en redes sociales en el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre.

Recordar que el periodista dijo: "Yo sé que el foco es otro hoy para el Presidente, que es la conmemoración (del 11 de septiembre), eso lo tengo claro. Pero cuando se te mueren 3 compatriotas (…) producto de encerronas porque te quieren robar un auto, eso debe tener un gran momento de reflexión y un ‘párele’ a esta situación".

🔴 "El presente es mucho más importante", tras discurso del Presidente @gabrielboric por conmemoración del Golpe Militar, el periodista @rodrigosepu emplaza al mandatario a preocuparse de los recientes hechos de delincuencia. (vía @Elias_Parada_S) pic.twitter.com/KIT2b2M4u4 — NYC Prensa (@NYC_prensa) September 11, 2022

Esas palabras causó diversas reacciones en Internet y la actriz lo calificó que "una falta de respeto a la memoria".

Y mediante su cuenta de Twitter, la comediante expresó que "no sorprende de un rostro más que un periodista. Hacen show con la empatía, pero en verdad no les importa nada ni nadie más que el status, la selfie con la fan, y la seguridad que lo están escuchando para alimentar su ego. Sigamos con la reina".

Natalia Valdebenito siguió con la crítica a Rodrigo Sepúlveda

"Me quedo con los que sienten. Con quienes lloran hoy (domingo). Con los que creen en la mirada y no se asustan con un abrazo", añadió la artista.

Y señaló que "me quedo con la memoria y con quienes sufren por ella. Con las mujeres luchadoras gritando justicia. Con quienes no están, con esos me quedo".

"Ni perdón ni olvido", cerró la humorista.