Durante la jornada de hoy se vivió una llamativa jornada en "Contigo en la Mañana", luego de que revelara que le gustaba comerse las empanadas de pino con azúcar flor.

La situación se dio luego de que hablaran de los platos típicos en Fiestas Patrias, donde la periodista habló de su llamativa preparación.

"En mi casa se come la empanada de pino con azúcar flor, la empanada de pino frita", inició comentando la conductora, para luego continuar: "Yo creo que es una costumbre chilena".

Tras esto, se refirió a algunas preparaciones nacionales que generan debate, refiriéndose a las humitas y el pastel de choclo.

"La humita es con juguito de tomate, azúcar tiene el pastel de choclo, es más dulce, pero no puede ser. Si alguien se sienta en la mesa y come humita con azúcar, yo me paro y me voy", afirmó.

Por último, la periodista compartió el momento en sus redes sociales, donde les preguntó a sus seguidores con qué opciones preferían estas preparaciones.

